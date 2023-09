Microsoft Controller Wireless per Xbox a meno di 60€ su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi del Microsoft Controller Wireless per Xbox, un accessorio indispensabile per il gaming che rivoluziona l’esperienza di gioco con le console (e non solo visto, che è compatibile con Xbox Game Pass e quindi si può utilizzare con qualsiasi device, perfino con iPad, volendo). Su Amazon costa solo 59,90€ e c’è anche il cavo USB Type-C per la ricarica. Ad ogni modo, sfrutta il Bluetooth per collegarsi ai diversi dispositivi.

Microsoft Controller Wireless per Xbox: a 59,90€ è un Best Buy

Una delle caratteristiche distintive del Controller Wireless per Xbox è il suo design ergonomico che si adatta perfettamente alla mano dei giocatori. La forma e le dimensioni del controller sono studiate per garantire un comfort ottimale durante le sessioni di gaming più lunghe. Le levette analogiche, i pulsanti e i grilletti sono posizionati in modo intuitivo, consentendo un controllo preciso del gioco. Inoltre, presenta una finitura antiscivolo sulla parte posteriore, che offre una presa sicura anche nelle situazioni più intense. Si collega alla console Xbox utilizzando la tecnologia wireless, eliminando la necessità di cavi ingombranti. È compatibile anche con la connessione Bluetooth, e questo permette di adoperarlo anche con PC Windows, dispositivi Android compatibili e perfino con gadget di Apple.

Dulcis in fundo, presenta una durata della batteria eccezionale. Una singola carica può durare fino a 40 ore di gioco continuo, il che significa che potrete godere delle vostre sessioni senza preoccuparvi di dover ricaricare il controller frequentemente. C’è un comodo indicatore LED che mostra lo stato della batteria in tempo reale, consentendo ai giocatori di tenere sotto controllo il livello di carica rimanente.

Le levette analogiche sono sensibili alla pressione e offrono una risposta precisa, mentre i trigger sono progettati per una maggiore sensibilità. Costa solo 59,90€ su Amazon, spese di spedizione incluse: non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.