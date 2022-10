Microsoft-Activision, l'acquisizione riceve un'altra approvazione

Il CADE, il Consiglio Amministrativo per la Difesa Economica del Brasile, ha annunciato di aver approvato l’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft senza restrizioni.

In una parte del documento diffuso nelle scorse ore, l’ente parla proprio di Call of Duty e delle conseguenze nel caso dovesse diventare un’esclusiva per le piattaforme Xbox.

“Considerata l’enorme popolarità di Call of Duty, è ragionevole dedurre che se i giochi Activision Blizzard non fossero più disponibili sulle console Sony, gli utenti PlayStation potrebbero decidere di migrare su Xbox o addirittura su PC per continuare ad avere accesso a quei titoli. D’altro canto, è anche ragionevole presumere che se i prossimi giochi Call of Duty diventassero esclusivi dell’ecosistema Microsoft, i giocatori fedeli al marchio PlayStation potrebbero semplicemente abbandonare la serie migrando la loro domanda verso altri titoli disponibili sulla loro console preferita“

Ricordiamo che per il momento Microsoft ha confermato l’intenzione di continuare a lanciare i nuovi Call of Duty anche su PlayStation, pur garantendo la presenza al Day One di qualsiasi titolo Activision Blizzard su Xbox Game Pass.

Microsoft-Activision, cosa succede adesso?

Il documento CADE si chiude facendo un’analisi della possibile situazione post-acquisizione:

“Come già visto, Nintendo al momento non fa affidamento su alcun contenuto di Activision Blizzard per competere sul mercato. A sua volta, Sony ha diversi presupposti: la forza del marchio leader mondiale da oltre 20 anni, vasta esperienza nel settore, base utenti più ampia, base installata di console più grande, un solido catalogo di giochi esclusivi, partnership con più editori, consumatori fedeli al marchio e così via, che dovrebbero contribuire a mantenere la competitività di PlayStation in un possibile scenario post-fusione“

La decisione del Brasile segue a quella dell’Arabia Saudita, che aveva dato il suo ok senza obiezioni nel mese di agosto.

Adesso, la proposta di acquisizione sulla base di 68,7 miliardi di dollari è al vaglio delle autorità di regolamentazione dei mercati più importanti. La Federal Trade Commission degli Stati Uniti dovrebbe pronunciarsi entro la fine di novembre, mentre il Regno Unito ha fissato una scadenza all’1 marzo 2023, dopo aver deciso di effettuare ulteriori indagini spinto pare dalle preoccupazioni di Sony e Google.

