Microsoft 365 Family: 15 mesi a un SUPER PREZZO con la nuova offerta di Amazon (con VPN inclusa)

È il momento giusto per attivare Microsoft 365 Family. Grazie alla nuova offerta Amazon di oggi, infatti, l’abbonamento annuale con 3 mesi extra, per un totale di 15 mesi, è ora disponibile al prezzo scontato di 52,19 euro con la possibilità di attivare senza costi extra anche Norton 360 Deluxe per avere antivirus e VPN illimitata.

La spesa complessiva è pari a 3,47 euro al mese. Si tratta di un’ottima offerta considerando che il servizio garantisce l’accesso a tutto il pacchetto Office oltre che a 1 TB in cloud per un totale di 6 utenti. Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto.

Microsoft 365 Family: l’offerta giusta è su Amazon

Con Microsoft 365 Family è possibile accedere a tutto il pacchetto Office, con le app per computer, smartphone, tablet e altri dispositivi. Da notare, inoltre, che c’è anche 1 TB in cloud su OneDrive (per ogni utente c’è uno spazio cloud di 1 TB da sfruttare). Da notare anche l’accesso a Norton 360 Deluxe che include l’antivirus e una VPN illimitata, da utilizzare senza alcun costo aggiuntivo.

Con la nuova offerta Amazon è possibile attivare il bundle con Microsoft 365 Family 15 mesi e Norton 360 Deluxe beneficiando di uno sconto netto. Il prezzo si riduce ad appena 52,19 euro, poco meno di 3,5 euro al mese. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo. La possibilità di dividere la spesa tra 6 persone rende il servizio ancora più vantaggioso.