Microsoft 365 è in SUPER OFFERTA su Amazon: costa meno di 4 euro al mese

Microsoft 365 è il servizio in abbonamento che garantisce l’accesso alle versioni complete di tutte le app del pacchetto Office della casa americana andando, inoltre, ad aggiungere ben 1 TB (ovvero oltre 1.000 Giga) di spazio d’archiviazione in cloud su OneDrive e altre funzionalità esclusive per Microsoft Defender, Microsoft Teams e altri servizi di Microsoft.

Normalmente proposto al prezzo di 69 euro per un anno, oggi, grazie alle offerte di Amazon, è possibile attivare Microsoft 365 al prezzo scontato di 45,99 euro con un risparmio del 33%. Si tratta di una spesa di meno di 3 euro al mese che garantisce l’accesso completo per un anno a tutti i contenuti del servizio su tutti i propri dispositivi (PC, notebook, smartphone e tablet) senza limitazioni di alcun tipo.

Per chi vuole sfruttare un risparmio extra c’è il pack che unisce 15 mesi di Microsoft 365 e un antivirus al costo di 69 euro invece di 124 euro con un risparmio del 44%. Per sfruttare le offerte è disponibile il link qui di sotto:

Di solito, attivare Microsoft 365 costa 6,99 euro al mese oppure 69,99 euro all’anno. Con la nuova offerta di Amazon è, quindi, possibile ottenere un notevole risparmio. Il servizio di Microsoft è uno dei più completi sul mercato, mettendo a disposizione tanto spazio in cloud su OneDrive oltre alla migliore suite Office attualmente disponibili sul mercato con programmi di livello assoluto come Word, Excel e altro ancora.

Con l’offerta Amazon di oggi è, quindi, possibile attivare Microsoft 365 al prezzo scontato di 45,99 euro invece di 69,99 euro. Con questa promozione è, quindi, possibile attivare l’abbonamento a meno di 4 euro al mese. Per sfruttare l’offerta c’è il link qui di sotto:

