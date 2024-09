Microsoft 365 Copilot: ecco le principali novità della seconda ondata

Nelle scorse ore Microsoft ha ufficializzato le nuove funzionalità di Microsoft 365 Copilot, che segnano l’inizio di una nuova fase di innovazione dell’assistenza di intelligenza artificiale per la produttività. Tre le principali novità di quella che è stata ribattezzata come la seconda ondata si annoverano Pages, i Copilot agents e l’integrazione con Python in Excel. Annunciate anche altre migliorie per le app Word, PowerPoint, OneDrive, Outlook e Teams.

Le principali novità di Microsoft 365 Copilot nell’ambito della seconda ondata

Una delle novità più importanti tra quelle annunciate dall’azienda di Redmond è Copilot Pages, funzionalità che permette di sfruttare l’assistente AI di Microsoft durante la collaborazione con i propri colleghi. Arriverà entro fine mese per tutti gli abbonati a Microsoft 365 Copilot, disponibile a 28,10 euro al mese per utente.

Un’altra interessante novità ha per oggetto l’integrazione di Copilot con in linguaggio di programmazione Python nell’app Excel. D’ora in avanti la loro unione permetterà agli utenti di svolgere analisi avanzate dei dati senza la necessità di conoscere il codice ma con il semplice linguaggio naturale.

L’ultimo annuncio riguarda la disponibilità dei Copilot agents, assistenti AI pensati da Microsoft per automatizzare l’esecuzione di attività ripetitive, tra cui ad esempio il controllo della casella di posta elettronica. I Copilot agents possono essere creati attraverso il nuovo agent builder integrato in Copilot Studio, oppure tramite BizChat e SharePoint.