Microsoft 1850, il mouse wireless ambidestro che costa POCHISSIMO (-40%)

Un mouse wireless al 40% dal costo minimo che funziona una favola ed è Microsoft? Non è un sogno ma una realtà ed una possibilità che secondo me devi prendere al volo.

Su Amazon è andato in sconto il modello Microsoft 1850 e credimi, per 11,99€ ne vale totalmente la pena. Comodissimo da avere sempre dietro, completa l’acquisto ora e non ci pensare più.

Le spedizioni? Completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi quindi arriva a casa in uno o due giorni senza costi aggiuntivi.

Mouse wireless Microsoft: come dirgli di no

Disponibile in questa colorazione blu notte, è un mouse semplicissimo ma che ti fa passare ore e ore davanti al computer senza mai avere problemi. Con un design lineare, lo utilizzi giorno e notte sul tuo computer fisso così come sul tuo laptop.

Conta che per connetterlo non devi far altro che utilizzare il micro ricevitore USB in confezione. Entra subito in funzione senza che tu debba far qualcosa o installarlo.

Vista l’assenza di tasti ulteriori, puoi utilizzarlo sia con mano destra che con mano sinistra il che è un vantaggio esclusivo.

Quanta autonomia ha? Con delle semplici batterie puoi andare avanti diversi mesi quindi che pensieri hai?

Collegati immediatamente su Amazon e approfitta della promozione in corso, porti a casa il tuo Microsoft 1850 ossia il mouse wireless che cercavi a soli 11,99€. Il ribasso del 40% non durerà per sempre e le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con Prime attivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.