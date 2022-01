MicroSD SanDisk Ultra da 400GB in SUPER SCONTO su Amazon (-37%)

Grazie all'offerta che ti proponiamo oggi avrai la possibilità di mettere le mani sulla velocissima microSD SanDisk Ultra da 400GB ad un prezzo che la rende un vero e proprio best buy. Non perdere questa ghiotta occasione: fai subito il tuo acquisto su Amazon e, con un irripetibile sconto del 37%, pagherai appena 59,88 euro con un risparmio di oltre 35 euro.

MicroSD SanDisk Ultra da 400GB in offerta ad un prezzo ridicolo

La capiente microSD realizzata da SanDisk lavora sfruttando una velocità di lettura fino a 170 MB/sec ed una velocità di scrittura fino a 90 MB/sec. Dimentica gli inutili sprechi di tempo copiando file di grandi dimensioni o intere cartelle con un gran numero di contenuti.

Lo spazio interno da 400GB ti permetterà di registrare ore ed ore di video in FullHD, oltre a scattare numerose fotografie in alta risoluzione. A bordo di smartphone e tablet diventa un supporto ideale per l'installazione di app, che verranno eseguite senza alcun rallentamento.

Lasciati tentare dalla convenienza, metti nel carrello la tua microSD SanDisk Ultra da 400GB: oltre ad un notevole risparmio di spesa, la riceverai a casa in tempi rapidi.