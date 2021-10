MicroSD SanDisk Extreme PRO da 256GB: OFFERTONA (-19,27€)!

Hai bisogno di una microSD capiente, veloce e (perché no) impermeabile? SanDisk ha il prodotto che fa per te: una validissima microSD con 256GB di spazio e velocità in lettura e scrittura a dir poco stellari.

Non perdere questa ghiotta opportunità: acquistala ora su Amazon e sarà tua ad un prezzo di appena 54,99 euro, con uno sconto del 26% che ti farà risparmiare 19,27€.

MicroSD SanDisk Extreme PRO: massime performance e super resistenza

Questo incredibile strumento può contare su una velocità di lettura fino a 170 MB/sec, oltre ad una velocità di scrittura in grado di raggiungere i 90 MB/sec. Che i tuoi contenuti siano numerosi o abbiamo dimensioni su disco decisamente importanti, nulla rappresenterà un limite.

La microSD SanDisk Extreme PRO è particolarmente consigliata per effettuare riprese in 4K, potendo contare su prestazioni all'altezza di questo formato video. Ideale per l'utilizzo in accoppiata con action camera e droni, ma anche ovviamente per memorizzare un gran numero di file sui tuoi tablet e smartphone compatibili.

Non rinunciare alla qualità per timore che non vi sia spazio a sufficienza in memoria. L'ottima microSD Extreme PRO realizzata da SanDisk metterà a tua disposizione ben 256GB di storage, una quantità spesso difficile rilevare anche a bordo dei più moderni dispositivi mobili.

Qualità costruttiva ineccepibile per la massima resistenza agli urti, alle alte temperature ed ai raggi X. La microSD SanDisk Extreme PRO è impermeabile, per cui anche le riprese video più estreme a diretto contatto con l'acqua non saranno un problema. Da sottolineare anche la presenza del software di recupero dati “RescuePRO Deluxe”, che ti permetterà in un batter d'occhio di ripristinare i file accidentalmente cancellati.

Cogli al volo l'occasione: metti nel carrello la tua microSD SanDisk Extreme PRO da 256GB ed arriverà direttamente a casa tua con il comodo adattatore e con spese di spedizione gratuite.