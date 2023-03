MicroSD SanDisk Extreme 128GB: resiste a TUTTO, in offerta su Amazon

Questa scheda di memoria SDXC da 128GB ad alte prestazioni è perfetta per la tua fotocamera o il tuo smartphone: non perdere quindi l’occasione imperdibile di acquistarla su Amazon a soli 31 euro invece di 44, risparmiando il 33% sul prezzo di listino.

La SanDisk Scheda SDXC Extreme da 128 GB è una scheda di memoria ideale per la ripresa di video in 4K UHD e per scattare foto in sequenza in modalità “burst”: con la spedizione Prime la ricevi già da domani.

MicroSD SanDisk Extreme: resistenza e velocità al tuo servizio

Parliamo di una microSD velocissimo con velocità di scatto fino a 90 MB/s e velocità di trasferimento fino a 180 MB/s, grazie alla tecnologia QuickFlow di SanDisk. Inoltre, è dotata della classe di velocità UHS 3 (U3) e della classe di velocità video 30 (V30), che garantiscono una registrazione fluida e senza interruzioni.

La SanDisk Scheda SDXC Extreme da 128 GB è progettata e testata per supportarti anche nelle condizioni più estreme: è impermeabile, resistente alle temperature, agli urti e ai raggi X. In più, include il software RescuePRO Deluxe, che ti permette di recuperare facilmente i file cancellati accidentalmente.

Questa offerta limitata è dunque una occasione che non dovresti proprio farti scappare, specie se sei un fotografo o videomaker professionista: acquista ora la SanDisk Scheda SDXC Extreme da 128 GB su Amazon a soli 31 euro e approfitta della spedizione gratuita e veloce con Prime.

