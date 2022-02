MicroSD SanDisk 64GB: ad appena 18€ è un vero REGALO (-56%)

Con la microSD SanDisk Extreme Pro da 64GB avrai al tuo servizio un apparecchio tanto piccolo quanto capiente in termini di spazio, oltre che velocissimo in fase di lettura e scrittura. Uno strumento irrinunciabile per liberare memoria a bordo dei tuoi dispositivi, per registrare video ad altissima risoluzione e per archiviare file e contenuti multimediali di ogni tipo.

Non perdere questa ghiotta occasione, che potrebbe non durare a lungo: fai subito il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad un irripetibile sconto del 56%, pagherai appena 18,50 euro con un risparmio di circa 24 euro.

MicroSD SanDisk Extreme Pro da 64GB in offerta su Amazon ad un prezzo ridicolo

La performante microSD realizzata da SanDisk può contare su una velocità di lettura fino a 170 MB/sec ed una velocità di scrittura in grado di raggiungere i 90 MB/sec. Lo strumento perfetto per lavorare con file di grandi dimensioni o contenuti numerosi.

La microSD SanDisk è particolarmente consigliata per effettuare riprese in 4K, specie in accoppiata con action camera e droni, ma anche ovviamente per liberare memoria sui tuoi tablet e smartphone compatibili. La Extreme Pro da 64GB è impermeabile e resistente agli urti, alle alte temperature ed ai raggi X. Degno di nota il software di recupero dati “RescuePRO Deluxe”, che ti permetterà di ripristinare con estrema semplicità i file accidentalmente cancellati.

Affari del genere non capitano tutti i giorni! Lasciati tentare dalla convenienza e metti nel carrello la tua microSD SanDisk Extreme Pro da 64GB: oltre ad un notevole risparmio di spesa, la riceverai in tempi rapidi e non pagherai le spese di spedizione.