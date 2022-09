MicroSD SanDisk 400GB: lo SCONTO da non perdere è su Amazon (60€)

La microSD SanDisk Ultra mette a tua disposizione un quantitativo di spazio interno pari a ben 400GB, oltre ad elevate velocità in fase di lettura e memorizzazione dei file. Impossibile trovare di meglio ad un prezzo così contenuto.

Approfittane adesso, la promozione sarà valida solo per pochi giorni: completa subito il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto folle del 37%, la microSD sarà tua con appena 60 euro ed un risparmio di ben 35 euro.

MicroSD SanDisk Ultra da 400GB in offerta su Amazon ad un prezzo scontatissimo

Non dovrai più preoccuparti della memoria in esaurimento sui tuoi smartphone, tablet o laptop: oltre a contare su 400GB di spazio aggiuntivo, con la microSD Sandisk Ultra potrai copiare tutti i tuoi contenuti altrove in maniera efficiente e soprattutto rapidissima.

Grazie a questo supporto beneficerai di una velocità di trasferimento dati fino a 120 MB/sec: riuscirai a copiare circa 1000 foto al minuto, con perfetta compatibilità anche per la registrazione di video in FullHD. Una microSD che si rivela decisamente utile anche per ospitare tutte le principali applicazioni per dispositivi mobili, garantendone un puntuale avvio in tempi molto brevi.

Non perdere questa opportunità di risparmio, prima che le unità disponibili finiscano, e metti nel carrello la tua nuova microSD SanDisk Ultra da 400GB: oltre a pagarla decisamente meno, la riceverai a casa presto e con consegna gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.