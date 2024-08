MicroSD SanDisk 128GB a quasi metà prezzo: è già tua con 24€

La microSD SanDisk Extreme Pro offre una capacità d’archiviazione di 128GB: perfetta per salvare una vasta quantità di file con una velocità eccezionale. È lo strumento ideale per liberare spazio su smartphone, tablet e altri dispositivi. Inoltre, la sua struttura resistente assicura una lunga durata nel tempo.

Non lasciarti scappare questa offerta: approfitta di un fantastico sconto del 49% su Amazon e acquista ora la microSD SanDisk a soli 24 euro invece di 47 euro. In confezione troverai anche l’immancabile adattatore SD.

Super offerta per la microSD SanDisk da 128GB

La microSD SanDisk Extreme Pro offre velocità di lettura fino a 200 MB/sec e di scrittura fino a 90 MB/sec, gestendo con facilità file numerosi o di grandi dimensioni. Al tuo servizio avrai anche il software “RescuePRO Deluxe”, utile allo scopo di recuperare file eliminati per errore. Questa microSD è particolarmente consigliata per riprese in 4K con action camera o droni. Inoltre, è impermeabile, resistente agli urti, alle alte temperature e ai raggi X.

Le scorte sono limitate, quindi non perdere tempo e aggiungi subito al carrello la microSD SanDisk Extreme Pro da 128GB spendendo praticamente la metà: in breve tempo arriverà a casa e senza costi di spedizione.