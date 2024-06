MicroSD SanDisk 128GB a 15,79 euro con il 48% di sconto

Una microSD da 128GB velocissima e ottima per tutte le tue esigenze: oggi puoi acquistare questa del marchio SanDisk da 128GB a soli 15,79 euro invece di 30,63, grazie al 48% di sconto attivo sul listino.

MicroSD SanDisk 128GB: le caratteristiche

La microSD SanDisk da 128GB si presenta con adattatore SD ed è perfetta da utilizzare per espandere lo spazio di archiviazione su smartphone e tablet. Le prestazioni raccontano di una velocità di trasferimento fino a 150 MB/s, che si traducono nel trasferimento di fino a 1.000 foto in un solo minuto. La scheda è poi ottimizzata per le app grazie alla class A1, garantendoti un avvio più rapido delle applicazioni e prestazioni di qualità superiore.

Sul tuo smartphone puoi inoltre scaricare l’app Memory Zone con cui visualizzare, accedere e gestire facilmente tutti i file presenti nella memoria del telefono. Puoi anche creare copie di riserva e trasferire automaticamente i file dal dispositivo alla scheda di memoria.

Una soluzione ideale se stai cercando un modo di espandere la memoria del tuo dispositivo senza spendere troppo: completa di adattatore SD, che ne espande dunque la compatibilità, oggi può essere tua a soli 15,79 euro invece di 30,63.