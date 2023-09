MicroSD Samsung EVO Plus 256 GB in offerta a 22,99 euro da Unieuro

In queste ore sul sito di Unieuro è possibile acquistare la scheda microSD Samsung EVO Plus da 256GB UHS-I Classe 10 a soli 22,99 euro con consegna gratuita inclusa. Si tratta di un’ottima offerta, dato che lo stesso prodotto si trova di solito a 34,99 euro.

Il valore dell’offerta del sito unieuro.it lo si evince chiaramente anche per il confronto con la promo attiva su Amazon, dove lo stesso prodotto è venduto a 32,99 euro.

MicroSD Samsung EVO Plus da 256 GB in super offerta sul sito di Unieuro

La microSD Samsung EVO Plus UHS-I Classe 10 ti assicura uno spazio di archiviazione generoso (256 GB), dove puoi conservare giochi, foto e video del tuo smartphone e app. A tutto questo si aggiungono un’eccezionale velocità di trasferimento e un’affidabilità di primo livello.

La velocità di trasferimento fino a 130MB/s ti consente di spostare i file anche più impegnativi a livello di MB, oltre che caricare senza alcun problema app di grandi dimensioni. Lo stesso discorso vale per i video 4K, che rimangono inalterati con A2, V30 e interfaccia UHS-I.

Ti segnaliamo infine che le schede microSD EVO Plus di Samsung si caratterizzano per avere 6 livelli di protezione da acqua, raggi X, alte temperature, cadute, usura e campi magnetici. Ed in più benefici di una garanzia di 10 anni.

Cogli al volo l’offerta di Unieuro, valida solo online fino al 17 settembre o esaurimento scorte, così da risparmiare 12 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico (le spese di spedizione sono gratuite). Per accedere all’offerta devi semplicemente collegarti alla pagina dedicata del sito Unieuro tramite questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.