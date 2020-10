Nonostante gli smartphone, ed in generale tutti i dispositivi elettronici, negli ultimi anni abbiano portato lo spazio di archiviazione a quantità inimmaginabili fino a qualche tempo fa, anche le applicazioni ed i contenuti richiedono molta più memoria, lasciando il problema dello spazio sempre attuale. Per questo motivo oggi vi suggeriamo una microSD di Samsung in offerta su Amazon. Un buon compromesso tra spazio di archiviazione e prezzo, in questo caso davvero contenuto.

Schede di memoria: microSD Samsung EVO Select in offerta su Amazon

Si tratta della microSD Samsung Evo Select con memoria UHS-I (Ultra High Speed) con velocità di lettura e scrittura che raggiungo i 100/90 MB/s. La scheda di memoria offre inoltre 4 livelli di protezione. Resiste alle alte temperature fino ad 85 gradi, resiste all’acqua di mare fino a 72 ore in immersione, ai raggi X degli scanner ed ai campi magnetici. È quindi un alleato ideale soprattutto per gli smartphone più recenti che offrono la certificazione IP contro l’acqua e la polvere.

Incluso in confezione troveremo inoltre l’adattatore da microSD ad SD. In questo modo non ci sono limiti alla compatibilità della scheda, potrà essere utilizzata tranquillamente nello smartphone, in una action cam, in una fotocamera reflex o un PC. Oggi Amazon propone il taglio da 64GB a soli 12,99 euro con uno sconto del 42% sul prezzo di listino.

