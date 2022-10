MicroSD Samsung da 256G: PREZZACCIO Amazon, bisogna fare in fretta

Hai bisogno di aumentare lo spazio a disposizione sul tuo smartphone? Non vuoi cancellare app o foto che occupano spazio ma a cui tieni? Nessun problema, oggi grazie ad Amazon puoi risolvere con poco. Metti subito nel tuo carrello la microSD Samsung da 256GB a soli 38,64 euro, invece che 49,99 euro.

L’acquisto perfetto per non continuare a eliminare dati sul tuo smartphone perché la memoria è poca. Con questo sconto del 23% metti a segno un ottimo colpo, portandoti a casa un prodotto di altissima qualità. Non solo potrai beneficiare di 256GB, che sono tanti, ma avrai anche ottime performance, adatte per ogni tua esigenza e dispositivo.

Approfitta subito di quest’offerta e non fartela scappare. Vai adesso su Amazon e acquista la microSD Samsung da 256GB a soli 38,64 euro. Se ordini oggi la riceverai già domani a casa tua senza costi aggiuntivi, per i clienti Amazon Prime.

MicroSD Samsung: ottime prestazioni e molto resistente

Samsung ormai non si discute, tutto quello che produce è sempre di altissima qualità e molto funzionale. Infatti anche questa microSD si distingue proprio per queste caratteristiche. Potrai inserirla nel tuo smartphone, tablet, action cam, drone, macchina fotografica e tutti quei dispositivi con uno slot idoneo a cui vuoi aumentare lo spazio di archiviazione.

È dotata di classe 10 U3 che ti permetterà di fare trasferimenti fino a 130 MB/s. Inoltre potrai tranquillamente installare app e aprirle con estrema velocità o riprodurre i tuoi video in 4K, grazie all’interfaccia UHS-I di grado 3 che garantisce alte prestazioni. Infine è notevole il fatto che sia stata progettata anche per essere resistente all’acqua, alle temperature estreme, ai raggi X e alle cadute. I tuoi dati saranno sempre al sicuro.

Oggi hai una grande opportunità, non fatela scappare. Dirigiti subito su Amazon e metti nel tuo carrello la microSD Samsung da 256GB a soli 38,64 euro, invece che 49,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.