Sono tre le caratteristiche che definiscono la bontà di una microSD sulla quale riversare i propri dati, le proprie foto e le proprie app: la capacità di memoria, le performance in lettura/scrittura ed il prezzo. Per le prime due caratteristiche rinviamo alla nostra specifica guida alle microSD, con la quale poter capire quali siano le caratteristiche a cui badare prima di effettuare un acquisto di questo tipo; per l’ultima caratteristica invece abbiamo una opzione a disposizione in questi giorni che non potrà che essere valida per chiunque.

Grazie agli sconti Amazon per la Gaming Week, infatti, ecco una sforbiciata del 20% sul modello SDXC da 512 GB di Lexar che passa da 99,40 a 79,52 euro. Il risultato è il miglior prezzo mai visto su questa microSD da inizio anno ad oggi.

Le caratteristiche sono di alto profilo: alta velocità di lettura dei dati, capacità di gestire senza problemi riproduzioni video 4K, performance di tipo A2 nell’esecuzione di app. Non una microSD comune, insomma, impreziosita ulteriormente dall’alta capacità da 512GB per l’ampliamento della memoria disponibile sul proprio device.

Acquistare uno smartphone di grande capacità, del resto, ha costi non indifferenti e non sempre il taglio di memoria è all’altezza delle proprie aspettative: ecco quindi l’occasione ideale per portarsi appresso tutto quel che possa servire. L’offerta, una volta tanto, non scade entro poche ore: 5 giorni di tempo per valutare il tutto, salvo esaurimento scorte anticipato. Tutti i dettagli qui e se 256GB potessero bastare allora ecco lo sconto redux del 15% che porta il taglio minore a soli 37,37 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

