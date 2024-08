MicroSD 400GB a quasi metà prezzo: oggi fai il colpaccio con 42€

La microSD SanDisk Ultra offre una straordinaria capacità di archiviazione pari a 400GB, ideale per espandere lo spazio disponibile su smartphone, tablet ed altro ancora. Grazie alle sue elevate velocità di lettura e scrittura, garantisce prestazioni eccellenti in qualsiasi contesto. Inoltre, la costruzione robusta ne assicura una lunga durata nel tempo.

Approfitta dell’offerta su Amazon, prima che sia tardi: acquista ora la microSD SanDisk Ultra a soli 42 euro, con uno sconto enorme del 49% rispetto al prezzo originale di 84 euro.

MicroSD SanDisk da 400GB al minimo storico

Niente più problemi di spazio sui tuoi dispositivi mobili. Con la microSD SanDisk Ultra da 400GB, puoi archiviare tutti i tuoi contenuti in modo rapido ed efficiente. Grazie ad una velocità di trasferimento fino a 120 MB/sec, puoi spostare circa 1000 foto in un solo minuto. Perfetta per registrare video in alta definizione, è compatibile con le principali applicazioni per smartphone e tablet, garantendo un avvio rapido e puntuale.

Scegli una delle microSD più performanti sul mercato: aggiungila al carrello a quasi metà prezzo ed approfitta della spedizione gratuita per riceverla in tempi record a casa tua.