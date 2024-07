MicroSD 256GB a soli 9€ su TEMU: da acquistare ADESSO

Hai bisogno di più spazio sul tuo dispositivo? Oggi in offerta lampo su TEMU c’è il prodotto che fa per te. Acquista ora la MicroSD 256GB a soli 9,59€, invece di 25,99€. Si tratta di un’occasione incredibile in grado di fornirti uno spazio di archiviazione extra bello capiente a prezzo davvero vantaggioso.

Compatibile con più dispositivi, questa MicroSD è stata realizzata per funzionare alla grande in smartphone, tablet, Chromebook, droni, fotocamere, videocamere, telecamere di sicurezza e tantissimi altri dispositivi compatibili con questa tecnologia. Ordinala adesso e hai la consegna gratuita inclusa.

MicroSD 256GB: spazio e velocità senza limiti

Acquista la MicroSD 256GB a soli 9,59€. Installarla è semplice e veloce. Grazie alla tecnologia Plug & Play devi solo inserirla nell’apposito slot disponibile nel dispositivo. In un attimo hai subito accesso al suo spazio di archiviazione o ai file contenuti. Quindi non servono software o driver per usarla.

La sua tecnologia ad alta velocità garantisce trasferimento dati, lettura e scrittura davvero prestanti. Inoltre, essendo in Classe 10 hai tutta l’efficienza anche in avvio e gestione app e giochi su dispositivi. Insomma, una vera bomba che, per il volume di archiviazione disponibile, è super conveniente.

Ti arriverà con in dotazione un pratico adattatore SD per aumentarne l’usabilità. Allora non perdere altro tempo! I pezzi stanno andando a ruba. Prima che finiscano assicurati questa fantastica MicroSD da 256GB a soli 9,59€, invece di 25,99€. Ordinandola adesso hai anche la spedizione gratuita inclusa.