Microonde Samsung "Smart" in SUPER OFFERTA: oggi è tuo con 60€ di sconto

Oggi Amazon propone un’offerta imperdibile su un forno a microonde della Samsung. Questo elettrodomestico avanzato e campione del rapporto qualità-prezzo oggi è disponibile a soli 95,99€ invece di 155,00€. Esatto: oggi puoi risparmiare 60€.

Con una potenza di 800 W per le microonde e 1100 W per il grill, questo forno a microonde ha una capacità di 23 litri e dimensioni di 49l x 27,5h x 39p cm, con un elegante colore bianco. Insomma, è perfetto per preparare un gran numero di pasti deliziosi in maniera semplice e veloce.

Il Triplo sistema di distribuzione assicura una cottura precisa e uniforme, diffondendo le microonde in tre direzioni per coprire ogni punto degli alimenti. Ottima anche la presenza della funzione Quick Defrost, che semplifica il processo di scongelamento, calcolando automaticamente il tempo ottimale in base al tipo e al peso del cibo, preservando nel contempo le sostanze nutritive.

La funzione Mantieni in Caldo consente di mantenere i piatti alla giusta temperatura, ideale quando si preparano diverse portate contemporaneamente. Inoltre, l’interno del forno è rivestito in ceramica, una superficie liscia e facile da pulire, resistente ai graffi e antibatterica, garantendo una qualità superiore e duratura.

Per tutti questi motivi, ti suggeriamo di non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistare questo microonde targato Samsung ad un prezzo sfacciatamente basso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.