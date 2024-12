Microonde ADDIO con questo GENIALE vassoio riscaldante in offerta su Amazon

Ti segnaliamo uno sconto interessante, riservato agli utenti Prime, su un oggetto che potrebbe persino sostituire un forno a microonde: utilissimo specialmente se non ce l’hai. Si tratta di un vassoio riscaldante elettrico che ti permette di mantenere caldi, riscaldare o addirittura scongelare cibi facilmente e velocemente: il prezzo in offerta è di 63,99 euro invece di 79,99. Se non vedi lo sconto, effettua l’accesso con il tuo account Prime.

Vassoio riscaldante: come funziona?

Il vassoio riscaldante funziona tramite una tecnologia di riscaldamento che raggiunge la temperatura desiderata in appena 5 secondi su tutta la sua superficie: in particolare, potrai contare su 8 livelli di calore regolabili da 40 a 110°C in modo da avere un calore stabile fino a 4 ore.

Potrai scaldare e mantenere calda qualsiasi tipologia di pietanza e l’ampia superficie ti permette di posizionare diversi piatti. Il vassoio è dotato di un blocco di sicurezza per bambini e si spegne automaticamente dopo 4 ore: inoltre, è dotato di piedini rialzati che proteggono la superficie su cui poggia.

Si ripiega facilmente per riporlo in dispensa e può essere ideale per tante occasioni: per riscaldare facilmente i piatti per una festa, o per il tuo pranzo o la cena, o per ovviare a quelle situazioni in cui non hai un forno a microonde a disposizione.

Approfitta di questo fantastico sconto e acquista il vassoio riscaldante elettrico a soli 63,99 euro invece di 79,99.