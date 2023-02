Microfono Streaming per Twitch e Podcast: approfitta della SUPER offerta Amazon

Che tu sia uno streamer su Twitch o che tu abbia il tuo podcast su YouTube o Spotify, ciò di cui non puoi fare a meno è un microfono professionale per trasmettere e registrare la tua voce al meglio, senza alcun disturbo in sottofondo. Da oggi puoi averne uno tutto tuo affidandoti ai prodotti Auto-Technica, acquistando il suo Microfono Streaming al costo di €92,00, con un rapporto qualità-prezzo incredibile. Approfitta dell’offerta su Amazon finché valida.

Microfono Streaming Audio-Technica: trasmetti la tua voce da professionista

Audio-Technica si posiziona dal 1962 come leader nella produzione e progettazione di prodotti audio innovativi. I suoi prodotti sono sinonimo di prestazioni sonore costantemente elevate, combinate con una costruzione impeccabile e un design artistico. Il suo microfono per lo streaming, modello ‎ATR2500x-USB, è perfetto per creare un vero e proprio studio direttamente a casa tua. Puoi parlare e giocare online, così come registrare la tua voce con qualunque software per il tuo podcast. Di’ addio a tutti suoni indesiderati grazie al suo condensatore cardioide a grande diaframma. Con il suo convertitore analogico-digitale di alta qualità, può riprodurre fedelmente la tua voce. Il microfono possiede anche un jack per cuffie, con pulsanti di controllo del volume su/giù per il monitoraggio audio diretto.

In dotazione riceverai due cavi di 2 metri ciascuno: uno da USB-C a USB-C e l’altro da USB-C a USB-A; il microfono è compatibile infatti sia con PC dotato di sistema operativo Windows, sia con dispositivi Apple aventi Mac. Sono inclusi, inoltre, un treppiede regolabile, da porre sulla tua scrivania, e un supporto filettato girevole che si attacca saldamente alla base d’appoggio.

Non puoi non concederti il meglio per le tue trasmissioni con il Microfono Streaming Auto-Technica ad un prezzo di €92,00 su Amazon. Potresti anche abbinare l’acquisto delle Cuffie Gaming Logitech G332 in offerta a soli €31,95.

