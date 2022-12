Microfono Razer Seiren Mini: oggi ti bastano 38€ per uno streaming di livello professionale

Il Razer Seiren Mini è il microfono ideale per gli streamer sempre in movimento e per chi trascorre ore e ore di gioco online su PS4 insieme ai propri amici. In queste ore è in offerta su Amazon a soli 38 euro, grazie allo sconto del 24% sul prezzo di listino di 49,99 euro.

Microfono Razer Seiren Mini in sconto del 24% su Amazon

Razer Seiren Mini è stato progettato e provato dai migliori Twitch streamer, con l’obiettivo di realizzare un dispositivo per i gamer e portare il loro streaming live a un livello superiore. Tra le altre cose, è anche il primo microfono ad essere commercializzato con licenza ufficiale per PS4, grazie a una proficua collaborazione con Sony.

Tra i suoi punti di forza possiamo menzionare la modalità di rilevamento del segnale ad alta precisione, grazie alla quale il microfono riduce i rumori di fondo per farti sentire nel migliore dei modi dal tuo pubblico. In più presenta il supporto ammortizzato integrato, così da avere una registrazione sempre fluida e senza fastidiose interruzioni.

Un’altra funzionalità super del Razer Seiren Mini è il microfono a condensatore, in grado di rilevare ogni impercettibile variazione del tono della tua voce offrendoti uno streaming di qualità professionale. E in più hai assicurato un monitoraggio a latenza zero, con una perfetta sincronizzazione dei segnali audio del microfono con le tue cuffie, per dire addio al comune effetto eco delle dirette streaming più mediocri.

Approfitta dell’offerta Amazon sul microfono compatto Razer Seiren Mini prima che gli ultimi pezzi rimasti vadano a ruba. Solo per oggi lo paghi 38 euro invece di 49,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.