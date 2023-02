Micro camera 100% wireless a 19€: sconto ESPLOSIVO del 60% (Amazon)

Questa micro camera di sorveglianza è un prodotto 100% senza fili: si collega a Internet tramite WiFi ed ha una batteria integrata ricaricabile, che ti permetterà di usarla senza il vincolo dei cavi. Il sensore FHD ti consentirà di vedere immagini nitide (anche al buio) direttamente sul tuo smartphone.

Un prodotto utilissimo per sapere cosa succede in casa mentre non ci sei e che puoi prendere a mini prezzo da Amazon adesso. Non perdere l’occasione di accaparrartelo risparmiando il 60%: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, a questo prezzo durerà pochissimo.

Micro camera di sorveglianza in gran sconto su Amazon

Compatta, ma dotata di tuto quello che occorre per monitorare gli ambienti che ti interessano in qualsiasi momento. Il sensore FHD è anche dotato di supporto alla visione notturna tramite infrarossi. Questo si traduce in immagini perfettamente nitide anche di notte. Naturalmente, è presente anche il rilevamento dei movimenti.

Semplicissima la configurazione, che ti permetterà successivamente di avere tutto sotto controllo, direttamente sullo smartphone tramite apposita applicazione. Ottima l’autonomia energetica, che si spinge fino a 60 giorni in stand by o fino a 10 ore di riprese continua, prima di scaricarsi. Foto e video acquisiti possono essere salvati all’interno della microSD che dovrai inserire nel dispositivo (e che non è inclusa in confezione).

A questo prezzo, questa micro camera di sicurezza è un ottimo affare. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per accaparrartela. La prendi a 19€ circa appena da Amazon e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, a questo prezzo durerà pochissimo.

