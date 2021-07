MIA Super Fibra, promozione ad personam dedicata ai clienti di rete mobile WINDTRE a partire da 19,99 euro mensili, avrà da oggi anche 1 anno di Amazon Prime.

MIA Super Fibra WINDTRE: ecco la novità

La tariffa, attivabile esclusivamente da alcuni già clienti WINDTRE, offre internet illimitato a casa in FTTH fino a 1 Gigabit/s in download e 200 Mb/s in upload con Modem Wi-Fi 6 incluso, attivazione gratuita, assistenza sull'apparato compresa per 48 mesi e Giga Illimitati sulle SIM mobili. Il prezzo di partenza è pari a 19,99€ al mese e può arrivare fino a massimo 25,99 euro mensili per le richieste in FTTC, ADSL e FTTH. Le altre tecnologie vengono proposte a prezzi differenti.

Da oggi, oltre a tutto quello che abbiamo visto poc'anzi, per tutti i clienti che attiveranno un'offerta MIA Super Fibra riceveranno un voucher valido per 12 Mesi di Amazon Prime.

Il prezzo esclusivo è valido fino a che la componente mobile resta attiva con WINDTRE, in caso contrario il canone mensile di internet a casa ammonterà a 31,99 euro mensili.

Costi ed altro

La MIA Super Fibra è una promozione disponibile per una cerchia ristretta di clienti mobili WINDTRE a meno di 20 euro al mese ed è attivabile soltanto nei negozi dell'operatore con la Top Quality Network.

