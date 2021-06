La MIA Super Fibra è la tariffa personalizzata suddivisa a seconda della spesa del cliente, disponibile a partire da meno di 20 euro al mese.

MIA Super Fibra: nuovo prezzo

L'offerta prevede l'attivazione di internet a casa ad una velocità massima in FTTH fino a 1 Gigabit/s in download e 200 Mb/s in upload con Modem Wi-Fi 6 incluso, attivazione gratuita e assistenza sul Modem compresa per 48 mesi. Tutto questo ad un prezzo di partenza pari a 19,99€ al mese per alcuni già clienti WINDTRE Mobile.

La promo in questione, essendo dedicata ai già clienti, non offre la possibilità di ricevere i 12 Mesi di Amazon Prime, inclusi solo per nuovi clienti. Il prezzo esclusivo è valido solo per le tecnologie FTTH, FTTC e ADSL. Sono quindi escluse FTTC NGA, FTTH in Aree Bianche e ADSL WLR che prevedono costi mensili più elevati.

Il canone mensile è bloccato finché si tiene attiva la promozione Mobile che dà diritto a tale sconto. In caso di cambio tariffa, recesso o cambio operatore sul Mobile è previsto un prezzo mensile di 31,99 euro al mese.

Costi ed altro

La MIA Super Fibra a meno di 20 euro mensili è una promo esclusiva per un limitato target di clientela WINDTRE ed è attivabile solo nei negozi. Il prezzo dell'abbonamento in Fibra è di 14 euro mensili a cui si aggiungono 5,99 euro per 48 mesi di Modem.

Wind 3

Tariffe