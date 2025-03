Xiaomi Mi Tv Stick: ora su eBay a un prezzo speciale

Lo Xiaomi Mi TV Stick Full HD 1080p è un dispositivo portatile che trasforma qualsiasi TV con porta HDMI in una smart TV. Il prodotto ideale se stai cercando di aggiornare il tuo vecchio televisore ma non vuoi sostiturilo. Con questo telecomando potrai vedere tutte le piattaforme di streaming e accedere a molte app, senza comprare una smart tv nuova.

Questo telecomando Xiaomi è dotato di un processore quad-core ARM Cortex-A53 e una GPU Mali-450, supportando una risoluzione video Full HD 1080p a 60 fps. Il sistema operativo è Android TV 9.0, che offre accesso a una vasta gamma di app e servizi di streaming tramite il Google Play Store.

Trovi Xiaomi Mi TV Stick in sconto su eBay a 42,99 euro, invece di 59,99 euro.

Le caratteristiche di Xiaomi Mi TV Stick

La memoria interna di Xiaomi Mi TV Stick è di 8 GB, con 1 GB di RAM DDR3 per un’esperienza fluida. Il dispositivo include connettività Wi-Fi Dual Band (802.11a/b/g/n/ac) e Bluetooth 4.2 per il telecomando, che dispone di tasti dedicati per Netflix e Amazon Prime Video, oltre a un microfono per i comandi vocali tramite Google Assistant.

Le dimensioni compatte e il peso leggero lo rendono facile da trasportare e installare. Il design è minimalista e rifinito, con un colore nero elegante. L’alimentazione avviene tramite una porta Micro-USB, che può essere collegata a una presa USB del televisore o a un adattatore di corrente incluso nella confezione.

Il Xiaomi Mi TV Stick supporta una vasta gamma di formati audio e video, tra cui DTS e Dolby Digital per un’esperienza audio di alta qualità. È compatibile con Chromecast integrato, permettendo lo streaming di contenuti da dispositivi mobili o laptop direttamente sul TV.

Xiaomi Mi TV Stick è una soluzione economica e versatile per chi desidera trasformare il proprio televisore in una smart TV con funzionalità avanzate. A 42,99 euro su eBay è un acquisto ottimo.