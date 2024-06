Mi TV Stick a un super prezzo sul Mi Store (extra sconto 5€)

Per l’angolo delle offerte targate Xiaomi, oggi segnaliamo la Mi TV Stick al prezzo scontato di 32,77 euro, che con l’extra sconto di 5 euro per i nuovi clienti che completano l’ordine nell’app Mi Store diventa 27,77 euro. A questo prezzo, il lettore streaming portatile di Xiaomi ha tutto per trasformarsi nel gadget tech di quest’estate.

Netflix e Prime Video a portata di mano, semplice e allo stesso tempo funzionale, ottimo rapporto qualità-prezzo: questi i principali punti di forza di Xiaomi Mi TV Stick, che si conferma come il dongle Android TV più economico presente sul mercato.

Mi TV Stick in super offerta sul Mi Store

A livello hardware Mi TV Stick monta come processore un Amlogic S805Y, che offre il supporto alla riproduzione 1080p e 60fps a 10 bit. Troviamo poi 1 GB di RAM, sufficiente per la riproduzione in Full HD e una memoria interna da 8 GB.

Per quanto riguarda la connettività, la chiavetta di Xiaomi supporta il Bluetooth 4.2 e il Wi-Fi 802.11 ac Dual Band, mentre i formati disponibili sono RM, MOV, VOB, AVI, MKV, TS, WMV e MP4. Queste invece le dimensioni: 92,4 x 30,2 x 15,2 mm.

All’interno della confezione è incluso il telecomando. Oltre al pulsante dedicato a Google Assistant, che può essere richiamato grazie al microfono integrato nel dispositivo, ci sono anche i pulsanti Netflix e Prime Video.

Il vero fiore all’occhiello della chiavetta è però l’esperienza d’uso. Gli esperti l’hanno ribattezzata come esperienza di Android TV puro, con tutte le sue app più il supporto a Chromecast.

Xiaomi Mi TV Stick è in offerta a 32,77 euro sul Mi Store, con la possibilità di ottenere un extra sconto di 5 euro se si è nuovi clienti e si completa l’ordine sull’app Mi Store.