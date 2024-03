Mi Smart Band 8: salute e sport al polso ad un prezzo BASSISSIMO

Mi Smart Band 8 è lo smartwatch economico espressamente pensato per il monitoraggio di attività sportive e salute. Oggi puoi acquistarlo su Amazon in doppio sconto al prezzo bassissimo di 23,07 euro: per avere questo prezzo devi spuntare la casella del coupon che trovi in pagina.

Mi Smart Band 8: sport e salute sempre sotto controllo

Mi Smart Band 8 offre un’esperienza completa e personalizzabile per il monitoraggio della salute e il fitness. Con un grande schermo LCD da 1.47 pollici hai la possibilità di visualizzare facilmente più contenuti e cambiare i quadranti del display tra oltre 100 opzioni per adattarli al tuo stile e al tuo umore.

La batteria a lunga durata ti permette di utilizzare la band fino a 14 giorni con una ricarica completa: e se scegli la modalità Always-On puoi ottenere fino a 6 giorni in più di autonomia. Il design ultra-sottile con uno spessore di soli 9,99 millimetri lo rende praticamente impercettibile durante l’uso, garantendo un comfort ottimale.

Con oltre 50 modalità sportive supportate, puoi tenere traccia con precisione della durata dell’esercizio e del consumo di calorie per una vasta gamma di attività, dalla corsa al nuoto e molto altro ancora. Il monitoraggio continuo della salute include la misurazione dell’ossimetria, la frequenza cardiaca, il sonno, la SpO2 e la pressione arteriosa, con avvisi in caso di anomalie per garantire la tua sicurezza e il tuo benessere.

Impermeabile fino a 5ATM, così da renderlo perfetto per l’uso in acqua, è un regalo ideale per te stesso, un familiare o amici. Approfitta del doppio sconto e acquistalo adesso a 23,07 euro.