Mi Smart Band 6: la migliore smartband di Xiaomi a prezzo FOLLE

Sei alla ricerca di una smartband economica e completa di tutto? La risposta a questa necessità ha un solo nome: Xiaomi Mi Smart Band 6, quest'oggi in offerta su Amazon a un prezzo che non puoi lasciarti scappare.

Infatti, ad appena 32€, grazie a uno sconto del 27%, puoi ricevere a casa in appena 1 giorno il fitness tracker che in molti definiscono come “il migliore mai realizzato da Xiaomi”.

Xiaomi Mi Smart Band 6 è in offerta su Amazon a un prezzo impossibile da resistere

Non farti ingannare dal prezzo molto economico. La Smart Band 6 di Xiaomi dispone di un ottimo display AMOLED da 1.56 pollici in grado di mostrarti con estrema chiarezza tutte le notifiche in arrivo dal telefono (supporta sia iOS che Android), ma anche tutte le informazioni relative alla tua salute e agli allenamenti.

Piccola, leggera e completa di tutto: sono questi i punti di forza della smartband di Xiaomi. Oltre a registrare la frequenza cardiaca (a riposo e sotto sforzo) e la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2), il fitness tracker può monitorare anche le prestazioni relative a 30 differenti modalità di allenamento. Garantita per andare sott'acqua fino a 50 metri di profondità senza subire danni, Xiaomi Mi Smart Band 6 dispone anche di una batteria che assicura 14 giorni di utilizzo continuato senza alcun compromesso.

Non perdere altro tempo: acquista subito la smartband di Xiaomi e allaccia al polso un device che farai fatica a riporre via anche solo per metterlo in carica. Xiaomi ha pensato a ogni aspetto per rendere la smartband il miglior fitness tracker in questa fascia di prezzo: approfitta dell'ottimo sconto del 27%.