La Mi Band 6 di Xiaomi è in SCONTO SHOCK per un periodo davvero limitato di tempo nel sito e-commerce GoBoo, non fartela sfuggire!

Xiaomi Mi Band 6: quanto costa?

Questa nuovissima smartband di casa Xiaomi è quella più ambita in questo settore. Da anni, infatti, l'azienda cinese è leader indiscussa nel segmento wearable con la sua Mi Band. Attualmente questo device si trova in sconto su GoBoo a soli 36,99 euro, il tutto con spedizione gratis.

Nello specifico questa Mi Band offre un ampio schermo AMOLED da 1,56 pollici con risoluzione pari a 326 PPI. Il display inoltre ha una luminosità di 450 Nit.

A livello di personalizzazione, questa smartband è davvero una delle più complete. Ci sono, infatti, 60 quadranti a tutto schermo da scegliere per personalizzare al meglio la vostra Mi Band 6.

Diventa anche punto di riferimento per gli sportivi grazie alle 30 modalità fitness. Questo device indossabile possiede anche delle caratteristiche di tutto rispetto come il sensore che controlla il livello di saturazione dell'ossigeno nel sangue, la frequenza cardiaca ed il sonno.

Inoltre, la Mi Band resiste fino a 5 ATM ed è quindi completamente impermeabile ed adatta anche agli sport acquatici.

Le modalità selezionabili per svolgere al meglio il proprio sport sono le seguenti:

Tapis roulant, Freestyle, Corsa all'aperto, Ciclismo, Camminate, Nuoto in piscina, Vogatore, Ellittica, Ciclismo al coperto, Yoga, Salto della corda, Danza, Fitness al coperto, Ginnastica, Allenamento a intervalli ad alta intensità, Allenamento core, Stretching, Bowling, Badminton, Pugilato, Stepper, Pilates, Pallacanestro, Pallavolo, Ping pong, Cricket, Pattinaggio su ghiaccio, Kickboxing, Danza moderna, Zumba.

Anche dal punto di vista dell'autonomia questo dispositivo offre delle incredibili soddisfazioni. La batteria integrata è da 125 mAh e permette di utilizzarla per ben 14 giorni. Inoltre, questo wearable è compatibile con qualsiasi smartphone, sia Android che iOS.

La confezione di vendita ha tutto l'indispensabile. Al suo interno troviamo il caricatore, la Mi Band con il cinturino nero e un manuale di istruzioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Xiaomi

Wearable