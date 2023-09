Metti al sicuro la tua identità digitale seguendo questo consiglio

Il web è uno dei posti più pericolosi al mondo se si pensa al volume di vittime che miete. Infatti, ad ogni navigazione online e mentre sei connesso, la tua identità digitale è in pericolo senza un’adeguata protezione. Molti erroneamente credono che per proteggersi online sia necessario installare applicazioni e sistemi antivirus costosi. In realtà la soluzione economica, che diventa anche un consiglio, c’è ed è anche completa. Attiva ora NordVPN, oggi al 68% di sconto.

Abbonandoti non solo ricevi un Buono Regalo Amazon.it, ma ottieni un sistema professionale e completo che include una potente e inimitabile VPN oltre che Threat Protection, di cui ti spiegheremo nel prossimo sottotitolo. Partendo dalle funzionalità della VPN, NordVPN mette a disposizione a te che l’hai scelta oltre 5700 server posizionati in 60 Paesi che hanno tre obiettivi principali:

fornire un tunnel criptato per proteggere la tua identità digitale da occhi curiosi; fornire un Indirizzo IP differente, anche dedicato con server italiano a Milano o Roma; fornire una posizione virtuale differente da quella reale.

Identità Digitale al sicuro con Threat Protection

Attivando NordVPN sui tuoi dispositivi, ottieni anche Threat Protection. In pratica si tratta di un sistema di sicurezza digitale avanzato e indipendente dalla VPN in sé che fornisce una difesa perfetta contro qualsiasi minaccia online reale, potenziale ed emergente. Anche in questo caso si attivano 3 funzionalità molto interessanti che proteggono la tua identità digitale 24 ore su 24, 7 giorni su 7:

anti-malware che blocca sul nascere qualsiasi infezione malware o virus proveniente da file, link ed email; anti-tracker che ferma qualsiasi attività di monitoraggio da parte di siti internet, shop online, social network, aziende informatiche, ISP e governi; ad-blocker che nasconde pubblicità, banner e pop-up online e su app.

