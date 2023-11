Metroid Dread per Nintendo Switch in SUPER SCONTO su Amazon (-27%)

Amazon ti offre l’occasione di arricchire la tua libreria di fantastici giochi per Nintendo Switch: Metroid Dread, una delle esclusive migliori per la console ibrida, è infatti disponibile a soli 34,97 euro. Un vero e proprio crollo del prezzo: è il minimo storico per un capolavoro imperdibile.

Metroid Dread per Switch: a questo prezzo è imperdibile

Metroid Dread segna il ritorno epico di Samus dopo ben 19 anni, riprendendo la trama accattivante lasciata in sospeso dopo gli eventi di Metroid Fusion. Preparati a un’avventura mozzafiato, esplorando nuovi mondi e affrontando nemici alieni in un’esperienza di gioco avvincente e ricca di colpi di scena.

Se sei un veterano della serie Metroid o un nuovo giocatore alla scoperta di questo universo straordinario, Metroid Dread offre un’esperienza di gioco coinvolgente e appagante. L’incredibile trama, i livelli intricati e l’atmosfera unica ti terranno incollato allo schermo dalla prima all’ultima ora di gioco.

Se vuoi rinfrescare la memoria o scoprire le origini della saga, non dimenticare di dare un’occhiata a Metroid e Super Metroid, inclusi nel servizio Nintendo Switch Online. Rivivi i classici che hanno contribuito a plasmare la storia di Samus Aran e preparati al nuovo capitolo con una prospettiva completa sulla sua epica avventura.

Approfitta subito dell’incredibile offerta su Amazon e aggiungi Metroid Dread alla tua collezione di giochi per Nintendo Switch. Con un risparmio del 27%, non c’è momento migliore per unirti a Samus in questa avventura galattica.

