Metro Laser Professionale a meno di 20€: offerta LAMPO di Amazon

Offerta per il fai-da-te interessante su Amazon che riguarda questo metro laser professionale con display LCD retroilluminato e 2 strumenti a bolla integrati che puoi acquistare a soli 18,99 euro invece di 24,99.

Metro Laser Professionale: per misurazioni rapide ed efficaci

Questo metro laser è perfetto se sei un professionista del settore edilizio o un semplice appassionato del fai-da-te: è uno strumento che mette insieme alta tecnologia, semplicità d’uso e robustezza senza rinunciare ad un design compatto e portatile.

Il laser ha una portata fino a 50 metri con una precisione di ±1/16 di pollice: in buona sostanza avrai misurazioni accurate con la possibilità di scegliere tra differenti unità di misura. Le livelle a bolla integrate e la calibrazione automatica ti aiuteranno a tenere il dispositivo sempre bilanciato.

Il display LCD retroilluminato è perfetto per rendere facile la lettura dei dati anche in condizioni di scarsa luminosità: le diverse funzionalità invece, come la misurazione di area, volume, lunghezza e le quattro opzioni pitagoriche, sono utili per affrontare ogni genere di lavoro.

Dalla struttura resistente con protezione IP54 che lo rende impermeabile e antipolvere, puoi utilizzarlo quindi in qualunque ambiente di lavoro. Nella confezione troverai infine tutto il necessario: 2 batterie AAA, una pratica borsa per il trasporto, un cinturino da polso e un manuale d’uso multilingue. Tutto questo a soli 18,99 euro: da non perdere.