Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1: l'OCCASIONE che cercavi (-20%)

Un’opportunità imperdibile per tutti i fan del gaming è l’uscita di Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, ora in offerta con uno sconto del 20% su Amazon. Questa collezione è un vero e proprio viaggio alle radici della serie che ha definito il genere stealth-action, offrendo la possibilità di rivivere i momenti più iconici della saga di METAL GEAR. Non perdere tempo e falla tua al prezzo speciale di soli 39,99 euro, anziché 49,90 euro.

Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1: un tuffo nel passato

La collezione include titoli che hanno segnato la storia dei videogiochi: Metal Gear, Metal Gear 2: Solid Snake, Metal Gear Solid (completo di VR Missions/Special Missions), Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (versione HD Collection) e Metal Gear Solid 3: Snake Eater (versione HD Collection). Oltre ai giochi principali, i fan potranno godere di contenuti bonus inediti, che arricchiscono l’esperienza con dettagli esclusivi e retroscena approfonditi.

Tra questi contenuti extra spicca il primo titolo della serie, un vero e proprio pezzo di storia videoludica. Inoltre, la collezione offre un libro di sceneggiature che raccoglie tutto il testo in-game, permettendo ai giocatori di immergersi ulteriormente nella narrazione, e un libro Master che esplora in dettaglio la storia e i personaggi della serie. Questi volumi rappresentano un tesoro per chi ama approfondire ogni sfaccettatura dei propri giochi preferiti.

Un altro punto di forza di questa raccolta sono i due romanzi grafici digitali creati dall’acclamato illustratore Ashley Wood. Il Metal Gear Solid: Digital Graphic Novel e il Metal Gear Solid 2: Digital Graphic Novel non sono semplici fumetti, ma vere e proprie esperienze audiovisive. Completamente doppiati e animati, questi graphic novel permettono di rivivere gli eventi dei giochi con una nuova prospettiva, arricchendo ulteriormente la comprensione della trama e dei personaggi.

L’acquisto di Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 per Nintendo Switch è l’occasione perfetta per riaccendere la passione per una delle serie più influenti del mondo videoludico. Con lo sconto attuale del 20%, è il momento ideale per acquistarlo e vivere o rivivere le emozioni che solo METAL GEAR può offrire, al prezzo incredibile di soli 39,99 euro.