Metal Gear Solid Master Collection per Switch: SUPER sconto del 17%

Prima di tutto, preparati a vivere un’esperienza di gioco straordinaria, poiché questa collezione include titoli iconici come Metal Gear, Metal Gear 2: Solid Snake, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty e Metal Gear Solid 3: Snake Eater. È un viaggio emozionante attraverso la storia di Solid Snake e delle sue avventure contro il malvagio FOXHOUND.

La Master Collection offre una quantità incredibile di contenuti aggiuntivi, tra cui digital book e soundtrack esclusive. Puoi esplorare i dettagli del mondo di Metal Gear Solid attraverso libri digitali come Metal Gear Solid: Master Book e goderti le epiche tracce sonore con il Metal Gear Solid: Digital Soundtrack. È un regalo per gli appassionati e un’opportunità per i nuovi giocatori di immergersi completamente nell’universo di Metal Gear.

Un punto da tenere presente è che, per godere appieno di tutti i contenuti, è necessario scaricare dati di gioco gratuiti e avere una connessione a Internet. La dimensione complessiva del gioco e i requisiti di archiviazione sono importanti, ma non preoccuparti: Amazon offre sconti esclusivi sulla MicroSD, necessaria per archiviare i dati.

Inoltre, la Master Collection offre contenuti video bonus come Metal Gear Solid: Digital Graphic Novel e Metal Gear Solid 2: Digital Graphic Novel, che aggiungono un tocco cinematografico alla tua avventura. Rivivi i momenti epici della saga attraverso romanzi grafici interattivi.

