Metal detector da muro: GENIALATA per il fai da te a 21€ su Amazon

Hai presente quel momento in cui occorre fare un foro nel muro, ma non hai la minima idea di cosa ci sia all’interno? Il rischio di incrociare tubi, ostacoli di vario genere e blocchi in metallo è reale. Forare basandosi sulla fortuna è assolutamente pericolo e potrebbe causare danni importanti. Per fortuna, esistono strumenti come il metal detector da muro, che permettono proprio di evitare questo problema.

Il modello che ho scovato in sconto lampo su Amazon, funziona a batteria, rileva diversi materiali ed ha anche un pratico display per leggere i dati. Per averlo a 21€ circa appena devi completare l’ordine molto velocemente. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Metal detector da muro in sconto: indispensabile

Un prodotto super semplice da usare, che basta puntare dove ti interessa sapere se – dopo qualche strato – ci sono ostacoli di quale tipo. Fra le modalità di rilevazione, 3 sono riservate al legno e ti permettono di scegliere fra diverse profondità. Ancora, una riguarda i cavi presenti sotto traccia, un’altra rileva metalli non ferrosi e un’altra ancora metalli ferrosi.

Basterà puntarlo per sapere in tempo reale se c’è un ostacolo oppure se è possibile forare senza alcun problema. Perfetto per le pareti, naturalmente è ottimo anche per soffitti e pavimenti. Grazie al suo supporto, puoi utilizzarlo per installare facilmente viti, cavi elettrici, mobili appesi, staffe per TV e non solo. Grazie a questo metal detector da muro, rilevi in tempo reale la presenza di tubi, ostacoli, fili elettrici e non solo: in questo modo, il rischio i sbagliare e creare danni è praticamente nullo.

Non perdere l’occasione di accaparrartelo a 21€ circa appena da Amazon: completa l’ordine al volo, approfittando dell’offerta lampo. Le spedizioni sono assolutamente veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.