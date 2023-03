Meta Quest 2 da 256GB: il re dei visori VR a un prezzo WOW

Avete sentito spesso parlare di realtà virtuale e metaverso, ma siete sempre stati intimoriti dal prezzo di alcuni accessori che permettono di accedervi? Non vi preoccupate perché su Amazon arriva l’interessante offerta riguardante lo splendido Meta Quest 2. Il visore VR viene adesso venduto all’incredibile cifra di 479,99 euro invece di 549,99 euro. Il prezzo finale è uno dei migliori di sempre.

Meta Quest 2 non è mai stato così accessibile

Meta Quest 2 è uno dei migliori sistemi all-in-one per la realtà virtuale in commercio soprattutto grazie alla sua resa incredibile senza fili. Il visore è dotato di un processore di ultima generazione che rende tutto fluido e di un display ad alta risoluzione che non crea problemi allo spettatore neanche durante le azioni più rapide. Sono poi presenti l’audio posizionale 3D, l’hand tracking e il feedback tattile per un realismo senza pari. Avete paura che tutto ciò possa intaccare l’autonomia? Non abbiate paura perché la batteria in dotazione dura veramente tantissimo.

La versione a questo prezzo è quella da 256GB che permette di esplorare la vasta libreria di oltre 350 titoli senza problemi di memoria. Essendo, poi, un dispositivo studiato per il metaverso, dispone anche di ottime aree sociale e arene multiplayer che consentono di incontrare persone di tutto il mondo con cui interazione e creare community. Inoltre, è possibile accedere a oltre 1.000 titoli nella libreria Rift collegando il visore VR a un computer per gaming (PC e cavo venduti separatamente). Il Meta Quest 2 è anche leggero e portatile, quindi può essere portato ovunque si vada nel mondo reale.

In poche parole stiamo parlando di un vero gioiellino, nonché uno dei più venduti al mondo. Non fatevi, quindi, scappare l’opportunità di portarvi a casa lo splendido Meta Quest 2 a soli 479,90 euro invece di 549,99 euro. Non manca la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero con Cofidis e le consegne rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime.

