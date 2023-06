Meta Quest 2 + cavo Link in super offerta su Amazon: risparmi 100€

Oggi Amazon propone il Meta Quest 2 in bundle con il cavo Meta Quest Link ad un prezzo decisamente interessante: solamente 449€ con un risparmio di esattamente 100€ sul normale prezzo che pagheresti acquistando i due prodotti singolarmente.

No, non ti serve un potente computer da gaming per immergerti nella realtà virtuale (ma se lo hai, tanto meglio). Il Meta Quest 2 è in assoluto il visore VR di maggiore successo sul mercato e funziona autonomamente, senza necessità di un computer o di uno smartphone. Si può anche collegare ad un computer compatibile e sfruttare in questo modo maggiore potenza, che ti consente di riprodurre alcuni giochi più esigenti. Per farlo però ti serve un accessorio venduto a parte, chiamato Link.

Il visore Meta Quest 2 ti offre un’esperienza VR avanzata, senza la necessità di un PC, grazie ai suoi visore e controller all-in-one. Puoi anche collegarlo a un computer da gaming tramite il cavo Link per accedere ai titoli Rift.

Grazie al ridimensionamento dinamico della risoluzione, puoi godere di una maggiore densità di pixel, rendendo i giochi più fluidi e l’esperienza immersiva ottimizzata. Il tracking 6DoF ti permette di muoverti liberamente in VR, senza la necessità di sensori esterni. I nuovi controller Touch di Meta Quest 2 sono ergonomici e offrono maggiore stabilità grazie al nuovo appoggio per il pollice. Il cinturino morbido garantisce leggerezza e comfort durante le sessioni di gioco e può essere regolato o personalizzato con gli accessori Meta Quest. Il visore dispone di un display LCD a commutazione rapida con una risoluzione di 1832×1920 per occhio e supporta frequenze di aggiornamento a 60, 72 e 90 Hz.

L’audio posizionale 3D integrato nel visore ti consente di immergerti nell’ambiente sonoro circostante e la porta audio da 3,5 mm ti offre la possibilità di giocare con o senza cuffie. Puoi esplorare il vasto store di Meta Quest, dove troverai una varietà di app, giochi e esperienze all-in-one da scoprire e godere. Probabilmente non esiste un momento migliore per acquistare il Meta Quest 2: l’azienda che lo produce ha appena messo a disposizione un nuovo aggiornamento che potenzia radicalmente le prestazioni della CPU e della GPU.

Per tutti questi motivi, ti suggeriamo di approfittare di questa offerta e di acquistare il Meta Quest 2 + cavo Link a soli 449€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.