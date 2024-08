METÀ PREZZO per il mouse ultra-leggero di HyperX (lo paghi 29€!)

Il tuo vecchio mouse non ti permette di giocare come vorresti? Allora è arrivato il momento di prenderne uno super-aggiornato e ultra-leggero, in modo da dominare le lobby! E HyperX Pulsefire Haste ha proprio tutto quello che ci deve essere in un mouse da gaming: tecnologia al top ed ergonomia incredibile. Il suo prezzo? Solo 29,90€, grazie allo sconto del 50%!

Tutte le caratteristiche del mouse HyperX

La leggerezza di questo mouse è davvero sorprendente: con soli 59 grammi, offre una libertà di movimento eccezionale. Questo peso piuma, abbinato alla struttura a celle esagonali, assicura una presa comoda e una ventilazione integrata che mantiene le mani fresche anche durante le partite più concitate.

Nel cuore del Pulsefire Haste batte un sensore ottico da 16000 DPI, capace di offrire una precisione impeccabile e una risposta immediata ai tuoi comandi. E i sei tasti programmabili, personalizzabili tramite il software HyperX NGENUITY, permettono di adattare il mouse perfettamente al tuo stile di gioco, mentre i microinterruttori TTC Golden, garantiti per ben 60 milioni di clic, assicurano che ti accompagni per anni e anni di gaming.

La connettività è altrettanto eccellente grazie al cavo HyperFlex da 1,8 metri, che è sia flessibile che resistente. Questo cavo riduce l’attrito e garantisce una connessione stabile, fondamentale per evitare interruzioni durante i momenti cruciali del gioco. Ed essendo da gaming, non può mancare l’illuminazione RGB personalizzabile!

Se sei un console gamer, ti farà piacere che il Pulsefire Haste è compatibile con una vasta gamma di piattaforme, inclusi PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, oltre che, ovviamente, PC!

Migliora la tua postazione col mouse ultra-leggero HyperX Pulsefire Haste, prendendolo a soli 29,90€ anziché i classici 59,99€!