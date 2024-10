Meta presenta Movie Gen, l'AI che può generare clip video e audio molto realistici

Movie Gen: è questo il nome del nuovo modello di Intelligenza Artificiale sviluppato da Meta, in grado di generare clip video e audio realistiche basate su prompt dell’utente. Movie Gen si prospetta un’AI particolarmente versatile, che può competere con strumenti di generazione di media al pari di OpenAI (il “papà" di ChatGPT) ed ElevenLabs.

Meta si ritaglia il proprio spazio tra i big

Meta ha condiviso esempi di contenuti realizzati da Movie Gen: video di animali che nuotano e fanno surf, nonché clip che, basandosi su foto reali di persone, le mostravano impegnate in attività, come la pittura. Oltre alla generazione di video, Movie Gen è in grado di creare musica di sottofondo ed effetti sonori sincronizzati con il contenuto video e può essere utilizzato per modificare video già esistenti.

I video generati da Movie Gen possono durare fino a 16 secondi, mentre le clip audio hanno una durata massima di 45 secondi. Meta ha anche condiviso dati da test che suggeriscono prestazioni competitive con piattaforme già note nel campo, come Runway, OpenAI, ElevenLabs e Kling, ritagliandosi così il proprio spazio tra i “big" dell’Intelligenza Artificiale del momento.

Immagini

Dei portavoce di Meta hanno spiegato che gli sviluppatori non avranno accesso aperto a Movie Gen, come avviene invece per i modelli linguistici Llama. Invece, Meta sta collaborando direttamente con i creatori di contenuti e prevede di integrare la sua nuova AI nei propri prodotti entro l’anno prossimo. Per lo sviluppo di Movie Gen sono stati utilizzati sia dati concessi in licenza, che disponibili al pubblico.