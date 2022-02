Messenger: pagamenti collettivi, messaggi a tempo e vocali di 30 minuti

Meta ha annunciato diverse nuove funzioni dell'app Messenger, che espandono le sue potenzialità in chat e semplificano di molto i pagamenti di gruppo.

Tanti passi in avanti per Messenger

La prima novità del servizio di messaggistica è rappresentata dagli “Split Payments”, attualmente a disposizione di smartphone Android e iOS negli Stati Uniti. Grazie a questa integrazione sarà possibile richiedere denaro all'interno di una chat di gruppo e dividere l'importo tra i suoi membri. Tale suddivisione potrà avvenire secondo quote uniformi oppure mediante personalizzazione degli importi.

Meta sta migliorando anche i messaggi vocali. In precedenza, questi erano limitati ad un solo minuto. Molto presto sarà possibile inviare messaggi vocali della durata massima di 30 minuti. Inoltre, gli utenti potranno riascoltare facilmente la registrazione audio prima dell'effettivo invio in chat.

Infine, Meta sottolinea la presenza della modalità “Vanish”, grazie alla quale sarai in grado di inviare messaggi che scompaiono. Nessun limite: su Messenger potrai condividere testi, immagini adesivi e altro che, trascorso un certo tempo, non saranno più disponibili in chat.