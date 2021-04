Cosa succede se hai cliccato sul link del messaggio del pacco che sta arrivando e l’hai aperto? Dipende: se hai iPhone puoi stare relativamente tranquillo, se possiedi uno smartphone Android invece devi verificare se il malware è entrato nel tuo telefono. Ecco come fare.

Truffa messaggio e pacco che sta arrivando: come risolvere se hai aperto il link

La truffa del messaggio, che riporta un messaggio relativo a un pacco che sta arrivando, te l’abbiamo ampiamente raccontata in dettaglio. Si tratta probabilmente di una delle più pericolose, che si è diffusa di recente in Italia, tramite smartphone. Sappiamo che il modo migliore, per evitare di cadere nella truffa, è quello di ignorare totalmente il messaggio e non collegarsi per alcun motivo al link suggerito.

Se però hai cliccato sul collegamento, potresti essere divento vittima del pericoloso malware Flu Bot, se possiedi uno smartphone Android. Infatti, se usi iPhone, può stare relativamente tranquillo: al massimo, avrai esposto qualche dato sensibile, compilando il form per un falso concorso.

Invece, se hai ricevuto un SMS su un device Android – ed hai cliccato sul link – sei sicuramente stato reindirizzato al download di un’applicazione denominata “DHL.apk” oppure con il nome di qualche altro corriere.

Se l’hai installata, concedendo i permessi richiesti, potresti essere stato infettato dal malware e i tuoi dati potrebbero essere a rischio. Fortunatamente, il ricercatore – esperto in sicurezza informatica – Linuxct, ha messo a punto uno strumento per individuare e rimuovere Flu Bot dal tuo dispositivo. L’esperto ha anche aggiornato la sua soluzione, che era stata intercettata e bypassata dalla versione 3.39 del malware, che è quella ad oggi in corso di diffusione in Italia.

Come rimuove il malware della truffa SMS “il tuo pacco sta arrivando”

La guida dettagliata è stata pubblicata in lingua inglese da Linuxct. Se non hai dimestichezza con la lingua, di seguito puoi trovare una traduzione sintetica per poter procedere alla rimozione del malware Flu Bot dal tuo device.

Prima di tutto, verifica se sei stato infettato:

Segui questi passaggi per determinare se sei infetto:

Scarica un’applicazione chiamata ML Manager , da Google Play Store; questa applicazione ti permetterà di vedere tutte le applicazioni attualmente installate sul dispositivo.

, da Google Play Store; questa applicazione ti permetterà di vedere tutte le applicazioni attualmente installate sul dispositivo. Apri ML Manager e scorri l’elenco delle applicazioni installate nel dispositivo. Ti capita di vedere qualcuno che si chiama “FedEx”, “DHL”, “Posta”, “Correos” o “MRW”? (Esempio)

Se sì, potresti essere stato infettato, seleziona “Come posso rimuoverlo dopo aver verificato di essere infetto?”

In caso negativo, continuare con il controllo successivo.

Apri l’applicazione Messaggi sul tuo dispositivo (quella per inviare e ricevere SMS). Ha un’interfaccia utente come questa?

Se sì, potresti essere stato infettato;

Se no, non sei stato infettato.

Nel caso avessi capito che il tuo smartphone è probabilmente stato infettato dal malware Flu Bot, allora ci sono diversi modi in cui potresti rimuoverlo (tutti indicati nella guida linkata sopra). Di seguito, ti indicheremo il più semplice, suggerito da Linuxct, che prevede l’uso si uno speciale tool. Ecco cosa devi fare:

attraverso l’app ML Manager, individua il nome pacchetto dell’app malevola, che c’è nel tuo device;



dell’app malevola, che c’è nel tuo device; Collegati alla pagina dello strumento di rimozione e scarica l’app che ha il nome di quello specifico pacchetto, li trovi ben evidenziati;



installa lo strumento sul tuo dispositivo Android;

sul tuo dispositivo Android; in automatico, il malware Flu Bot sarà rimosso dal tuo smartphone (o tablet).

Questo è il metodo più facile per salvaguardare il tuo dispositivo ed eliminare il pericoloso malware, legato all’SMS del “tuo pacco che sta arrivando”.

