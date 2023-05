Meross: presa intelligente WiFi a PREZZO REGALO su Amazon, 12€

Fai diventare tutti i tuoi dispositivi o elettrodomestici intelligenti e controllabili con lo smartphone spendendo pochissimo. Di cosa si tratta? Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la presa intelligente Meross a soli 12,35 euro, invece che 19,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Questo è davvero un ottimo ribasso che porta il prezzo vicinissimo al più basso di sempre. Quindi dovrai essere rapido per riuscire ad avvalerti di questa offerta. Con questa presa tutti dispositivi che hai in casa potranno diventare smart in un secondo.

Meross: presa intelligente compatibile con Alexa e Google

La presa intelligente Meross ha un design compatto e, una volta infilata nella presa di corrente, occupa pochissimo spazio. Usarla è semplicissimo, non dovrai far altro che collegarla alla tua rete WiFi tramite l’app dedicata. A quel punto basterà collegare alla presa una lampada, un ventilatore o la macchina del caffè ad esempio, per controllare tutto anche da remoto.

È poi compatibile con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant per cui potrai azionare o spegnere i tuoi elettrodomestici collegati semplicemente con la voce. Sempre tramite l’app puoi impostare un timer in modo che ciò che hai collegato si accenda o si spenga a determinati orari.

Oggi puoi fare un vero colpaccio. Se fai presto potrai avere un positivo spettacolare a un prezzo ridicolo. Fiondati subito su Amazon e acquista la tua presa intelligente Meross a soli 12,35 euro, invece che 19,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.