Meross: 4 prese WiFi a prezzo REGALO, tue a soli 35€ su Amazon

Se fai presto oggi puoi fare un vero colpaccio e rendere tutte le stanze della tua casa intelligenti. Vuoi sapere come fare? Vai su Amazon e metti nel tuo carrello queste 4 prese WiFi Meross a soli 35,12 euro, anziché 59,99 euro.

Grazie a questo sconto del 41%, paghi ogni presa poco più di 8 euro, un ottimo affare da non perdere per nessun motivo. Le installi in modo semplice anche se non sei un esperto, controlli tutti i tuoi dispositivi collegati da remoto o con i comandi vocali. Puoi monitorare i consumi e impostare dei timer.

Meross: 4 prese a poco per una casa domotica

Queste 4 prese ti permetteranno di avere in ogni stanza un dispositivo collegato e così renderlo intelligente. Lo puoi controllare mentre non sei in casa, grazie all’app dedicata. Oppure programmarle perché si attivino a un determinato orario. Ad esempio prima che rientri a casa dal lavoro, puoi accendere la stufetta elettrica e avere il bagno bello caldo prima di entrare in doccia. Oppure programma l’accensione della macchina del caffè la mattina, prima di alzarti dal letto.

Sono anche perfettamente compatibili con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant. In questo modo poi semplificare le attività quotidiane. Ad esempio puoi accendere la lampada in salotto mentre sei in cucina o spegnere un elettrodomestico che è rimasto acceso senza alzarti dal divano. Inoltre puoi controllare i consumi e risparmiare sulla bolletta.

Questa è davvero un’opportunità più unica che rara ma devi essere super veloce per riuscire ad avvalertene. Vai subito su Amazon dunque e acquista le tue 4 prese WiFi Meross a soli 35,12 euro, anziché 59,99 euro. Se completi l’ordine ora le riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.