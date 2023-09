Meross: 2 prese intelligenti per una casa domotica tue a 18€

Solitamente l’intelligenza non si compra ma oggi la puoi acquistare per la tua casa. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello 2 prese smart Meross a soli 18,74 euro, invece che 24,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Già il prezzo originale non sarebbe stato altissimo ma con questo ribasso del 25% sono da prendere senza pensarci neanche un secondo. Con queste 2 prese potrai far diventare qualsiasi dispositivo o elettrodomestico che non è smart in uno smart. Potrai a quel punto controllare tutto da remoto con il tuo smartphone e quindi gestire anche meglio i consumi. Un’occasione da non perdere.

Meross: tutto intelligente con 2 prese a pochissimo

Ci sono davvero tante cose che rendono queste 2 prese un ottimo acquisto, ma andiamo per ordine. Partiamo dal fatto che è molto semplice installarle e quindi usarle. Devi solo inserirle in una delle prese a muro e associarle alla tua rete WiFi seguendo i passaggi nell’app dedicata che puoi scaricare gratuitamente per iOS e Android.

Una volta predisposte, qualsiasi cosa sia collegata alle prese diventa subito smart. La puoi controllare mentre sei fuori casa e monitorare il consumo. Puoi impostare un timer perché si accendano o si spengano in un determinato orario. E sono compatibili con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant senza la necessità di un Hub.

Insomma un’offerta pazzesca da non farsi scappare per nessun motivo. Per cui prima che sia tardi e svanisca, vai su Amazon e acquista le tue 2 prese smart Meross a soli 18,74 euro, invece che 24,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.