Meno di 150€ per il Monitor 27" Full HD di LG con speaker integrati

Porta sulla tua scrivania uno schermo che ne valga la pena. Se stai considerando l’acquisto di un modello nuovo, opta per il Monitor 27″ Full HD di LG che ha anche gli speaker integrati e non te ne fa mancare una. Perfetto per utilizzo quotidiano e per gaming occasionale.

Su Amazon è in promozione a soli 139€ con uno sconto a tempo. Pensa che il ribasso effettivo sul prezzo di listino è del 33% quindi è un’ottima occasione. Non aspettare e collegati in pagina.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Monitor 27″ Full HD di LG: tutto quello che devi sapere

Perfetto sia nell’apparenza che nell’utilizzo. Il Monitor 27″ Full HD non ha difetti e ti soddisfa fin dal primo momento. Puoi sia montarlo sulla tua scrivania grazie al suo piedi che montarlo a parete o su braccetto attraverso l’attacco VESA.

Il pannello LED è di ottima qualità con tecnologia antiriflesso per non dover mai abbassare la tapparella con queste belle giornate. Risoluzione Full HD dalla tua parte per goderti pagine web ma anche streaming e gaming. A tal proposito ti dico che hai sia una risposta pari a 1 ms che il Flicker Safe tra le altre cose.

Punto di forza di questo modello è senza ombra di dubbio la presenza degli speaker integrati. Finalmente un prodotto che non ti obbliga a dover effettuare secondi acquisti o dover usare delle cuffie ogni volta che sei davanti allo schermo.

Che altro dirti, se sei interessato collegati su Amazon subito. Acquista il tuo Monitor 27″ Full HD di LG a soli 139€ con lo sconto del 33% in corso.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.