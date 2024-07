MENO di 18€ per tastiera e mouse wireless: Amazon ESAGERA

Devi cambiare il tuo vecchio mouse e la tua tastiera e già che ci sei vorresti averli senza fili? Allora dai un’occhiata a questa incredibile occasione che ho scovato su Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello tastiera e mouse wireless Trust Ymo a soli 17,99 euro, invece che 24,99 euro.

Tieni presente che, potresti non visualizzarlo ma, c’è uno sconto del 28% sul prezzo originale. Dunque in questo momento puoi avere un notevole risparmio e soprattutto un set completo per il tuo computer. Potrai avvalerti della tecnologia WiFi per collegare i due dispositivi al tuo computer, fisso o portatile, e avere una libertà di movimento maggiore.

Tastiera e mouse wireless a prezzo irrisorio

Inutile nasconderlo, è ovviamente il prezzo che fa la differenza, ma non è l’unica cosa interessante. Questo set è composto da tastiera e mouse wireless di ottima qualità. La tastiera è completa con tanto di tastierino numerico e possiede tasti distanziati perfettamente e che non fanno molto rumore. È robusta e precisa.

Il mouse ha un design economico e un puntatore veloce. Gode di un sensore ottico che ti permette di scorrere sulle superfici che desideri anche senza il tappetino. Potrai collegare entrambi i dispositivi con il ricevitore che trovi in confezione, una volta che l’avrai inserito nel tuo computer viene riconosciuto in automatico e potrai subito usare le tue periferiche.

Si tratta ovviamente di una promozione che non può durare molto tempo. A questo prezzo li vorranno tutti e le unità disponibili non sono certo infinite. Quindi vai subito su Amazon e acquista tastiera e mouse wireless Trust Ymo a soli 17,99 euro, invece che 24,99 euro. Quanto costa la spedizione? Nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.