Meglio della Magic Keyboard ma alla metà del prezzo: la tastiera Logitech al -38% su Amazon!

I prodotti Apple, anche se di qualità, costano davvero troppo. Se hai preso in considerazione la Magic Keyboard di Apple, ma il suo prezzo ti ha fatto tentennare, allora la Logitech MX Keys S è la soluzione perfetta per te, specialmente con lo sconto del -38% presente su Amazon, il quale te la farà pagare solo 79,99€!

Tutte le caratteristiche della tastiera Logitech

Con i suoi tasti Low-Profile, che offrono un profilo simile a quello di un laptop, potrai digitare in maniera fluida, precisa e silenziosa, riducendo l’affaticamento di mani e polsi e favorendo una postura naturale durante le lunghe sessioni di lavoro. E la retroilluminazione intelligente è un’altra caratteristica distintiva: i tasti si illuminano automaticamente al rilevamento delle mani e si adattano alla luce ambientale, garantendo un comfort visivo ottimale in qualsiasi condizione di illuminazione.

Inoltre, la connettività multi-dispositivo consente di collegare fino a tre dispositivi tramite Bluetooth Low Energy o tramite il ricevitore USB Logi Bolt incluso, offrendo fino a 10 giorni di autonomia con una singola carica e fino a 5 mesi con la retroilluminazione disattivata. Come anticipato, è compatibile con Windows, macOS, Chrome OS e Linux, permettendo un’ampia versatilità di utilizzo.

Oltretutto, tramite l’applicazione Logi Options+ potrai di creare scorciatoie personalizzate per automatizzare attività ripetitive, ottimizzando così il flusso di lavoro.

La Logitech MX Keys S non è solo bella e performante, ma anche costruita per durare. La sua struttura in metallo robusto garantisce una stabilità eccellente e una resistenza a urti e graffi, mentre i tasti in PBT di alta qualità sono resistenti all’usura e allo scolorimento, anche dopo centinaia di ore di utilizzo intenso.

Migliora la tua produttività grazie alla Logitech MX Keys S, a soli 79,99€ al posto dei classici 129,00€!