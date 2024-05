Mega set da giardino 8 pezzi con sconto 56%: promo Amazon SHOCK

Goditi al massimo le belle giornate estive e rilassarti in compagnia di amici e familiari con questo set da giardino completissimo, composto da ben 8 pezzi. Con uno sconto che supera il 50%, da Amazon lo porti a casa a 249,97€ appena invece di 571,95€. Per approfittarne, mettilo al volo nel carrello e – prima di completare il tuo ordine – inserisci il codice ” 78MNNWRQ “. Lo ricevi direttamente a casa, senza costi aggiuntivi. Promo limitatissima.

Composto da 8 pezzi versatili e funzionali, questo set include 2 comode poltrone ad angolo, 2 poltrone singole, 2 pratici pouf e 2 tavolini. Grazie al suo design salvaspazio, puoi riorganizzare facilmente gli elementi per creare sempre nuovi scenari e adattare lo spazio alle tue esigenze. Puoi, ad esempio, inserire le poltrone senza braccioli sotto quelle ad angolo, e riporre i pouf sotto i tavolini per guadagnare ancora più spazio.

Il salottino è realizzato con materiali di qualità, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, e il telaio in metallo inossidabile. Tutto l’insieme è rifinito in eleganti tonalità di grigio, perfette per armonizzarsi con qualsiasi contesto outdoor. I cuscini, con morbida imbottitura di 8 cm, sono rivestiti in tessuto impermeabile e sfoderabile, per una massima comodità e facilità di manutenzione.

Grazie alle sue dimensioni compatte e alla sua versatilità, si adatta a ogni contesto, anche a spazi di dimensioni ridotte come balconi o terrazze. Il carico massimo supportato per ogni seduta è di 160kg, e 70kg per i tavolini, garantendo solidità e sicurezza.

Che tu stia organizzando un piacevole aperitivo, una rilassante lettura o una conviviale cenata all’aperto, questo set da giardino da 8 pezzi è la soluzione ideale per arricchire con stile e funzionalità il tuo spazio esterno. Approfitta della strepitosa promozione del momento e portalo a casa a meno della metà del prezzo pieno, direttamente da Amazon: mettilo nel carrello e – prima di completare il tuo ordine – inserisci il codice ” 78MNNWRQ “. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma le scorte ancora disponibili sono pochissime.